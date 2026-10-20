❗️ На улице Токмаковых в Кореизе грунт обрушился в реку Узень-Чешме За ночь вода подмыла грунт на территории одного из частных владений, и фрагмент земли обрушился в бурный поток реки.
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