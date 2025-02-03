Погрузка в машину скорой помощи пострадавшего от взрыва жилом комплексе попала на видео

В Москве у жилого комплекса в машину скорой помощи заносят пострадавшего. Об этом сообщает РБК. На кадрах видно как к жилому комплексу «Алые паруса» подъезжает машина скорой помощи, а в соседнюю спасатели вместе с медиками заносят пострадавшего человека.