«Фолия»: Безумие на троих

В российский прокат вышла «Фолия» режиссера, сценариста и актера Шарля Герена Сюрвиля – сюрреалистическая драма о кино и любви, с российским актером Даниилом Воробьевым в роли… Это, пожалуй, самое сложное, так как герои тут множат личности и изображают сразу нескольких реальных и вымышленных персонажей.