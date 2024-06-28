«Фолия»: Безумие на троих

В российский прокат вышла «Фолия» режиссера, сценариста и актера Шарля Герена Сюрвиля – сюрреалистическая драма о кино и любви, с российским актером Даниилом Воробьевым в роли… Это, пожалуй, самое сложное, так как герои тут множат личности и изображают сразу нескольких реальных и вымышленных персонажей.
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