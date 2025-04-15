Украина совершила 101 атаку на энергетику России вопреки перемирию

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили прекращение атак на энергетику. Однако с момента договоренности Украина совершила 101 атаку на российские энергетические объекты, включая станции "Кропоткинская" и "Суджа".
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