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Украина совершила 101 атаку на энергетику России вопреки перемирию

Украина совершила 101 атаку на энергетику России вопреки перемирию

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили прекращение атак на энергетику. Однако с момента договоренности Украина совершила 101 атаку на российские энергетические объекты, включая станции "Кропоткинская" и "Суджа".

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