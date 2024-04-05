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Испорченный праздник НАТО: Американским Patriot сказали "давай, до свидания"

Испорченный праздник НАТО: Американским Patriot сказали "давай, до свидания"

ФОТО: FREEPIK Вчера 7,5K прочитали Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба попросил у НАТО подарок - системы ПВО Patriot.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Я не хочу портить праздник по случаю дня рождения НАТО, но дайте Украине Patriot&quot;. - Таблетку &quot;От жадности&quot; и побольше, побольше!
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9 час.
Сергей Андросов
Надеюсь, этому дебилу вместо рсзо, просто, дали в рожу.
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7 час.

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