62-летняя мать Гарика Харламова показала фигуру в купальнике: фото

Мать Гарика Харламова впечатлила подтянутой фигурой на свежих фото с отдыха. Наталья отправилась на Канарские острова, откуда поделилась эффектными пляжными кадрами — мать шоумена снялась в природном заповеднике Дюны Маспаломас в купальнике.
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