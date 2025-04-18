Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    И как такая не далекая женщина могла работать ведущей га телевиденье. Кто ее туда продаигал?Лазарева* пошутил...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    Вам не надоела эта психическая- неизвестно кто такая??? 😈Хватит уже засорять эфир👎Лазарева* пошутил...
  • Александр Дубков
    а кто это такая ...Лазарева* пошутил...

62-летняя мать Гарика Харламова показала фигуру в купальнике: фото

62-летняя мать Гарика Харламова показала фигуру в купальнике: фото

Мать Гарика Харламова впечатлила подтянутой фигурой на свежих фото с отдыха. Наталья отправилась на Канарские острова, откуда поделилась эффектными пляжными кадрами — мать шоумена снялась в природном заповеднике Дюны Маспаломас в купальнике.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Клоун старше мамаши.Пишут про тех, кто народ не интересует.
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16 час.
тн
татьяна неструева
какая тупость .зачем нам  фигура  старой  женщины ??
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15 час.
Владимир Иванов
Да дураков в прессе у нас сейчас слишком много!
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14 час.
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