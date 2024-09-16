Депутат Останина: На СВО не нужны выступления Киркорова в перьях

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Нина Останина предположила, что те граждане, которые принимают участие в проведении СВО в составе Вооружённых сил государства, не нуждаются в выступлениях таких музыкальных исполнителей, как Филипп Киркоров.
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