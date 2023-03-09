Петербургский суд оштрафовал сервис по продаже авиабилетов за рассылку спама инвалиду

Компания должны будет выплатить истцу 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Зеленогорский районный суд Петербурга обязал компанию ООО «Евроавиа» выплатить 25 тысяч рублей мужчине за рассылку рекламы.
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