Директор CDC не сказала, сколько американцев умерло именно от COVID

Отвечать на вопрос ведущего, сколько американцев умерли не «с» COVID, а «от» него, из числа официально умерших в США от COVID-19 не стала директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски 9 января на телеканале Fox News.
Отвечать на вопрос ведущего, сколько американцев умерли не «с» COVID, а «от» него, из числа официально умерших в США от COVID-19 не стала директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски 9 января на телеканале Fox News.
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