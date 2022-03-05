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Путин: ВС РФ практически завершили работу по уничтожению военной инфраструктуры ВСУ

Путин: ВС РФ практически завершили работу по уничтожению военной инфраструктуры ВСУ

работу по демилитаризации Украины. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ходе специальной операции на Украине уничтожили 2037 объектов военной инфраструктуры ВСУ.

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