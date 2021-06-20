День Святой Троицы. Пятидесятница (христианские праздники)

7 июня ст.ст. (20 июня) - Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. ******* Тропарь, глас 8 Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.