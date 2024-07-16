В США заявили, что Вашингтон может прекратить поддержку Киева при Трампе и Вэнсе

Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency Вашингтон может существенно сократить или полностью остановить финансовую и военную поддержку Украины при победе на предстоящих президентских выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.
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