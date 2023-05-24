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Царьград

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Крымский мост закрыт: Аксёнов объяснил причину

Крымский мост закрыт: Аксёнов объяснил причину

Крымский мост закрыт, но это временная мера. Глава региона Сергей Аксёнов объяснил причину.В своём Telegram-канале "Аксёнов Z 82" глава Крыма рассказал, что в районе проводятся учения, поэтому Крымский мост закрыт.

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