Крымский мост закрыт: Аксёнов объяснил причину

Крымский мост закрыт, но это временная мера. Глава региона Сергей Аксёнов объяснил причину.В своём Telegram-канале "Аксёнов Z 82" глава Крыма рассказал, что в районе проводятся учения, поэтому Крымский мост закрыт.
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