У инвесторов туротрасли стало больше возможностей получить льготный кредит

С 28 октября инвесторы могут получить льготный кредит на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов, а не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов.
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