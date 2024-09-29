В Европе запустили лунный симулятор LUNA. Это часть миссии по возвращению людей на Луну

Европа запустила новую миссию по возвращению людей на Луну, открыв в Германии лунный симулятор LUNA. Французский астронавт Тома Песке (Thomas Pesquet) посетил аэрокосмический центр DLR в Кёльне, чтобы протестировать установку, построенную по образцу поверхности Луны.