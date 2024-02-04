Некоторые люди так устроены, что даже зная, что их ждет полное поражение, стараются извлечь из сложившейся ситуации любую возможную выгоду.
Под шумок
Комментарии
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Альберт Иокелло
Где он, а где трудящиеся. Как говорил ещё дедушка Ленин, далеки такие как Надеждин от народа, ой как далеки
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1 час.
Неизвестно Неизвестно
Сколько пиара для Надеждина))) раньше знать не знали кто он такой, теперь внимания выше крыши
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1 час.
Elena Dmitrieva
Продажный жид
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38 мин.
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