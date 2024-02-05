Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище

Подвергшийся задержанию со стороны аргентинских правоохранительных органов гражданин Российской Федерации, об аресте которого местные власти попросил киевский режим, направил правительству запрос на получение убежища.
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