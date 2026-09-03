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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Российский хоккей входит в юбилейный сезон на подъеме. Все больше дворцов, интересных соревнований, отрасль укрепляется, растет популярность. Билетов не достать, все распродано!»

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил болельщиков с началом нового хоккейного сезона.  «Сегодня в Ханты-Мансийске пройдет первый матч чемпионата России по хоккею – будет дан старт началу нового сезона.

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