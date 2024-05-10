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Царьград

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Ученые создали нейросеть, определяющую возраст человека по рукам

Ученые создали нейросеть, определяющую возраст человека по рукам

В исследовании приняли участие 1 454 индийские женщины от 20 до 80 лет.Компания Haut.AI — ведущий разработчик искусственного интеллекта для ухода за кожей — опубликовала новое исследование, подтверждающее эффективность использования изображений рук для точного определения возраста, сообщает Experimental Dermatology.

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