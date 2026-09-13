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Россия расширяет экспорт автомобилей и товаров на новые рынки

Россия расширяет географию экспорта своей продукции, в частности автомобилей, осваивая новые рынки. По информации, предоставленной статс-секретарём — заместителем министра промышленности и торговли Романом Чекушовым, российские легковые автомобили впервые начали поставлять в Оман.

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