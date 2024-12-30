Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в хамской манере выдвинул требования России. А после его требования начали разносить по "городам и весям" проплаченные агенты, целью которых было показать слабость Москвы.
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