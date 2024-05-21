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Воронежские новости

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Воронежец избежал суда после похищения человека

Воронежец избежал суда после похищения человека

Причина - примирение сторон, благодаря которому было прекращено уголовное дело.В декабре 2023 года между 40-летним мужчиной и неизвестным произошел словесный конфликт, в ходе которого оба высказали оскорбления в адрес друг друга и их семей.

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