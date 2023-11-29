Катастрофические ливни будут чаще, чем ученые прогнозировали ранее – исследование

Потсдамский институт изучения климатических изменений (Германия) доказал, что интенсивность и частота экстремально сильных осадков увеличиваются в геометрической прогрессии по мере повышения глобальной температуры.
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