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У бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество 

У бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество 

Его общая задолженность превышает 8,4 миллиарда рублей, сообщает корреспондент УтроNews. Среди имущества, которое решением суда должно быть передано в доход государства, перечислены денежные средства, ювелирные украшения и наручные часы элитных марок, таких как Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz.

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