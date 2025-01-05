У бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество 

Его общая задолженность превышает 8,4 миллиарда рублей, сообщает корреспондент УтроNews. Среди имущества, которое решением суда должно быть передано в доход государства, перечислены денежные средства, ювелирные украшения и наручные часы элитных марок, таких как Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz.