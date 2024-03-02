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Победа «Торпедо» над СКА, фиаско «Салавата», разгром «Локомотива»: как стартовал розыгрыш Кубка Гагарина

Победа «Торпедо» над СКА, фиаско «Салавата», разгром «Локомотива»: как стартовал розыгрыш Кубка Гагарина

Дубли Василия Атанасова и Сергея Гончарука помогли «Торпедо» одержать сенсационную победу над СКА в гостях и прервать серию из семи поражений подряд, а три очка Михаила Григоренко позволили ЦСКА на выезде разгромить «Локомотив».

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