Победа «Торпедо» над СКА, фиаско «Салавата», разгром «Локомотива»: как стартовал розыгрыш Кубка Гагарина

Дубли Василия Атанасова и Сергея Гончарука помогли «Торпедо» одержать сенсационную победу над СКА в гостях и прервать серию из семи поражений подряд, а три очка Михаила Григоренко позволили ЦСКА на выезде разгромить «Локомотив».
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