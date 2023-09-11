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ЦИК: Воробьев победил на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов

ЦИК: Воробьев победил на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

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