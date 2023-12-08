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Не только о футболе

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Карпина забанили за «дебила», а Абаскаля – за бросок Бериши, 1500 очков Овечкина, Малинин выиграл короткую в финале Гран-при, 100 побед Ротенберга и другие новости

Карпина забанили за «дебила», а Абаскаля – за бросок Бериши, 1500 очков Овечкина, Малинин выиграл короткую в финале Гран-при, 100 побед Ротенберга и другие новости

1. Валерий Карпин за слова про «дебила» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно. Владислав Радимов напомнил, что ему за слово «дебил» в свое время дали 5 матчей бана.

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Лена Мисько
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4 час.
Лена Мисько
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4 час.
Лена Мисько
теперь еще смешнее пишут:  что он спонтанно выдвинул свою кандидатуру)))
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4 час.

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