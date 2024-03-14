Эммануэль Макрон примеряет роль военного лидера Европы. Комментарий Георгия Бовта

Французскому лидеру это нужно, как полагает политолог, как минимум по двум причинам. Первая — чтобы усилить электоральную поддержку у себя на родине, вторая — принять участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, когда до них дойдет делоВечером 14 марта президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью телеканалам TF1 и France 2, разъясняя свою позицию по украинскому конфликту, а также идею о возможности отправки туда небоевых подразделений НАТО.