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Эммануэль Макрон примеряет роль военного лидера Европы. Комментарий Георгия Бовта

Эммануэль Макрон примеряет роль военного лидера Европы. Комментарий Георгия Бовта

Французскому лидеру это нужно, как полагает политолог, как минимум по двум причинам. Первая — чтобы усилить электоральную поддержку у себя на родине, вторая — принять участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, когда до них дойдет делоВечером 14 марта президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью телеканалам TF1 и France 2, разъясняя свою позицию по украинскому конфликту, а также идею о возможности отправки туда небоевых подразделений НАТО.

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