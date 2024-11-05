В Россию привезли совершенно новый Nissan Patrol — у него 425 л.с., 9-ступенчатый «автомат» и полный привод

Nissan выкатила внедорожник Patrol нового поколения (заводской индекс Y63) в начале сентября текущего года, а уже сейчас автомобиль добрался до России: дилер «Прайм Авто» из Новосибирска продает машину за 17,9 млн рублей.
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