Выборы президента России проходят в условиях спокойной обстановки и хорошей организации. Об этом РИА «Новости» сказал французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя.
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