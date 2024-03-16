Французский политик д`Артаньян: выборы в России хорошо организованы

Выборы президента России проходят в условиях спокойной обстановки и хорошей организации. Об этом РИА «Новости» сказал французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя.