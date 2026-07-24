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Laramide оценила урановый проект Westmoreland в 741 млн долларов NPV

Laramide оценила урановый проект Westmoreland в 741 млн долларов NPV

Канадская горнодобывающая компания Laramide Resources (TSX/ASX: LAM) опубликовала 22 июля 2026 года результаты обновлённой предварительной экономической оценки (PEA) для 100%-принадлежащего ей уранового проекта Westmoreland на северо-западе Квинсленда, Австралия.

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