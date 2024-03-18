Депутат Бомпар заявил, что Макрон в феврале оказал неоценимую услугу Путину

Мануэль Бомпар прокомментировал высказывание президента Франции о вводе войск на УкраинуВ конце февраля стало известно, что Запад обсуждает отправку войск на Украину, чтобы поддержать её в войне с русскими.
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