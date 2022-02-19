Росреестр будет снимать с кадастрового учета "временные" земельные участки

Управление Росреестра по Тамбовской области напоминает, что в соответствии с частью 7 статьи 72 Закона «О государственной регистрации недвижимости» временный характер сведений об образованных земельных участках сохраняется до момента государственной регистрации права на них, либо до момента государственной регистрации аренды, безвозмездного пользования, если объектом недвижимости является земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 1 марта 2022 года.