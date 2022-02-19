Новости Тамбова

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    За проявленную инициативу, поимку особо опасного преступника органы нужно наградить. Молодцы !  А теперь интересное :...Жителя Тамбовской...
  • Владимир
    Кааааак- вы не любите "цветы"))?....КАКИЕ они КРАСИВЫЕ Пионы и тюльпаны....На военных учения...
  • Виктор Магилинский
    Ну когда артисты успокоятся, все пытаются свой пятак вставить!В Госдуме предлож...

Росреестр будет снимать с кадастрового учета "временные" земельные участки

Росреестр будет снимать с кадастрового учета "временные" земельные участки

Управление Росреестра по Тамбовской области напоминает, что в соответствии с частью 7 статьи 72 Закона «О государственной регистрации недвижимости» временный характер сведений об образованных земельных участках сохраняется до момента государственной регистрации права на них, либо до момента государственной регистрации аренды, безвозмездного пользования, если объектом недвижимости является земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 1 марта 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх