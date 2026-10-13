В Нижегородской области 13 октября потеплеет до +19°С

Во вторник в Нижегородской области воздух прогреется до +19°С, а в южных районах — до +20°С при облачном небе и без осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Набиуллина вернул...
- Politico: ЕС отка...
- Ч Прокуратура Влади...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым