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Царьград

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В Нижегородской области 13 октября потеплеет до +19°С

В Нижегородской области 13 октября потеплеет до +19°С

Во вторник в Нижегородской области воздух прогреется до +19°С, а в южных районах — до +20°С при облачном небе и без осадков.

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