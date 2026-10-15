США шесть раз обращались к Украине с одной и той же просьбой, но так и не получили результата.По данным The Wall Street Journal, власти США шесть раз обращались к украинским представителям с просьбой прекратить удары по русским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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