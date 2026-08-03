В Москве следователи СК России завершили расследование уголовного дела о «сим-боксах», которые использовали телефонные мошенники

Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, который обвиняется в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика — сим-боксов, которые использовались для совершения других преступлений (ч.