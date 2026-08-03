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Происшествия

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В Москве следователи СК России завершили расследование уголовного дела о «сим-боксах», которые использовали телефонные мошенники

В Москве следователи СК России завершили расследование уголовного дела о «сим-боксах», которые использовали телефонные мошенники

Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, который обвиняется в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика — сим-боксов, которые использовались для совершения других преступлений (ч.

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