ВСУ уже бьют по России ATACMS. Журналист показал число сбитых ракет: "Чего все возбудились?"

Надо лупануть ядеркой между жабоедами и наглосаксами.Если и дальше будем терпеть,то они уничтожат пол России.Так что или весь мир в труху,или капец России.

АИ

Арсен Исмаилов

ДЛЯ НАЧАЛА ПО ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ ЯДЕРНЫМ ТАКТИЧЕСКИМ !!!!!!!!!!!!! УКРАИНА НЕ В НАТО - НАМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. А ЕСЛИ ЧТО ОТВЕТИТЬ ЕСТЬ ЧЕМ !!!!!! НО ДО ЭТОГО НЕ ДОЙДЁТ - И ХОХЛЫ СПЕКУТСЯ ЗА НЕДЕЛЮ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ЗАПАДА !!!!!!!!!!! И НАСТУПИТ КАК У НАС ГОВОРИЛИ - МИР ЖВАЧКА ... ГОРИЛКА :)))