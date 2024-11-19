Официальных комментариев администрации Байдена нет История с разрешением ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России на стратегическую глубину читалась, но пока к этому сделан только первый шаг (официальных комментариев администрации Байдена нет, а есть только публикация близкой к демократам газеты New York Times).
ВСУ уже бьют по России ATACMS. Журналист показал число сбитых ракет: "Чего все возбудились?"
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Часовщик
Надо лупануть ядеркой между жабоедами и наглосаксами.Если и дальше будем терпеть,то они уничтожат пол России.Так что или весь мир в труху,или капец России.
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5 час.
АИ
Арсен Исмаилов
ДЛЯ НАЧАЛА ПО ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ ЯДЕРНЫМ ТАКТИЧЕСКИМ !!!!!!!!!!!!! УКРАИНА НЕ В НАТО - НАМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. А ЕСЛИ ЧТО ОТВЕТИТЬ ЕСТЬ ЧЕМ !!!!!! НО ДО ЭТОГО НЕ ДОЙДЁТ - И ХОХЛЫ СПЕКУТСЯ ЗА НЕДЕЛЮ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ЗАПАДА !!!!!!!!!!! И НАСТУПИТ КАК У НАС ГОВОРИЛИ - МИР ЖВАЧКА ... ГОРИЛКА :)))
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4 час.
миша петров
только надо бить не по украине.а по пентагону одну кибер звуковую без ядерной начинки и предупредить.еще к нам полетит шваркнем по всей пиндоской инфраструктуре
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3 час.
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