Новый Porsche Macan получит дисплей дополненной реальности

Macan будет иметь три экрана на передней панели. Один из экранов, расположенных перед водителем, будет иметь диагональ 12,6 дюйма, а два других экрана с диагональю 10,9 дюйма будут доступны для пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии