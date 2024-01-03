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За рулем

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Новый Porsche Macan получит дисплей дополненной реальности

Новый Porsche Macan получит дисплей дополненной реальности

Macan будет иметь три экрана на передней панели. Один из экранов, расположенных перед водителем, будет иметь диагональ 12,6 дюйма, а два других экрана с диагональю 10,9 дюйма будут доступны для пассажиров.

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