В Красногвардейском районе началась масштабная реконструкция уличного освещения на Ириновском проспекте

Общая протяжённость обновлённой линии составит более 10,2 километра Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» устанавливают 118 металлических фонарных столбов с современными уличными светодиодными лампами (всего 234 штуки).
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