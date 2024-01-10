Недетская тайна «Золотого ключика», или Почему у Мальвины были голубые волосы

Сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» наверняка знакома каждому. Более того, всем известно, что в основе сюжета этой истории, написанной Алексеем Толстым, лежала повесть Карло Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы» и писатель этого никогда не скрывал.