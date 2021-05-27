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Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря

Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря

Каспий может повторить судьбу Аральского моря, которое полностью исчезло и стало частью пустыни. В четверг, 27 мая, с 12:00 в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН , профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Малинин объясняет, почему воды из Волги и Урала уже не хватает для пополнения уровня Каспийского моря.

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