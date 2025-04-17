Король Великобритании выпустил пасхальное послание, в котором рассказал о примерах «великой жестокости и великой доброты», которые «ежедневно предстают перед нашими глазами», — заявив, что они должны напоминать миру о важности «добродетелей веры, надежды и любви», 17 апреля передает Sky News.