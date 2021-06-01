«Ведомости»: кабмин может направить на развитие электрокаров более 700 млрд рублей

Правительство может включить в концепцию развития электротранспорта в России локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним, увеличив предполагаемый объём финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиарда рублей.
Правительство может включить в концепцию развития электротранспорта в России локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним, увеличив предполагаемый объём финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиарда рублей.
Свежие комментарии