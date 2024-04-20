ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Честный историк об архивах НКВД ФСБ

Честный историк об архивах НКВД ФСБ

Честный историк об архивах НКВД ФСБ Открыл для себя замечательного историка. Человек половину жизни работает в архивах ФСБ.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Если бы не слюни  и жвачка новоявленного автора-анонима под кликухой &quot;ВМЕСТЕ - легче ВСЁ&quot;. то про работы Дугина,читалось бы интереснее,но фиглярство этого засранца-анонима под кликухой &quot;ВМЕСТЕ - легче ВСЁ&quot;. всё умножает на ноль.А может это и есть конечная цель у этого засранца, протроллить работа Дугина?
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