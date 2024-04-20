Честный историк об архивах НКВД ФСБ

Александр Ляшенко

Если бы не слюни и жвачка новоявленного автора-анонима под кликухой "ВМЕСТЕ - легче ВСЁ". то про работы Дугина,читалось бы интереснее,но фиглярство этого засранца-анонима под кликухой "ВМЕСТЕ - легче ВСЁ". всё умножает на ноль.А может это и есть конечная цель у этого засранца, протроллить работа Дугина?