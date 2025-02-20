Глава Пентагона рассмотрит увольнение несогласных с политикой Трампа

Возможность увольнения некоторых генералов и адмиралов, которые работали над продвижением идей разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) рассмотрит действующий глава Пентагона Пит Хегсет.
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