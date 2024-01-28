Володин: В РФ проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну смотря как на это посмотреть. Пенсии проиндексировали на 5.7%, а ЖКХ повысили на 9%, это несмотря на рост цен на мясо кур на 200%, яиц на 300% и продукты первой необходимости не менее 50% хорошая индексация. Ну да ведь старики, дети, простой народ это же не "СИРОТЫ" как наши "народные" избранники с осени 2023 года подняли себе зарплаты в дав раза до 900 тыс.руб. а также премии, доплаты, льготы т привилегии... Так кому на Руси жить хорошо??? И эта власть с Елиной Россией себя считает народной? Предатели, воры и коррупционеры, враги России и народа.... Гореть в аду такой власти...