Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Ну, два уже было, просуществовали примерно по 70 лет каждый...Академик Лев Клык...
  • Ed
    уже идет полноценная война, по российским городам бьют ракетами, артиллерией, взрывают ж.д. транспорт и авиация, гибн...Неижпапа: ВСУ хот...
  • Nina Pudikova
    Как всегда недоумки сваливают свой маразм с больной головы на здоровую!!!Захарова: Устроит...

Володин: В РФ проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты

Володин: В РФ проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты

С первого февраля в России проиндексируют материнский капитал. О других законах, которые также вступят в силу с начала последнего зимнего месяца, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале Госдумы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну смотря как на это посмотреть. Пенсии проиндексировали на 5.7%, а ЖКХ повысили на 9%, это несмотря на рост цен на мясо кур на 200%, яиц на 300% и продукты первой необходимости не менее 50% хорошая индексация. Ну да ведь старики, дети, простой народ это же не &quot;СИРОТЫ&quot; как наши &quot;народные&quot; избранники с осени 2023 года подняли себе зарплаты в дав раза до 900 тыс.руб. а также премии, доплаты, льготы т привилегии... Так кому на Руси жить хорошо??? И эта власть с Елиной Россией себя считает народной? Предатели, воры и коррупционеры, враги России и народа.... Гореть в аду такой власти...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх