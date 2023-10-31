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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Что нужно мужчинам и женщинам для продуктивной работы в Крыму?

Для качественной работы офисным сотрудникам нужна удобная мебель, тишина и хорошая освещенность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенном 20-30 октября текущего года, приняли участие крымчане, работающие в офисах.

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