Полицейские Северной Осетии в рамках акции «Ваш участковый уполномоченный» оценили профессиональные навыки студентов торгово-экономического колледжа

С 18 по 20 февраля 2025 года на базе Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа Министерства образования РСО-Алания проходил Чемпионат по профессиональному мастерству по компетенции «Правоохранительная деятельность».
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