Украинским бойцам в зоне СВО поставили партию бракованных дронов

Марочко: волонтеры передали ВСУ под Купянском партию бракованных БПЛА-подделок Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), разместившимся неподалеку от населенного пункта Петропавловка на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поставили партию бракованных дронов.
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