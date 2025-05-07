Boris Kavashkin/Russian Look/Globallookpress Мигрантов из Средней Азии скоро могут вытеснить конкуренты с Дальнего Востока.
Озвученный у Соловьёва прогноз начал сбываться. Мигрантов из Средней Азии скоро могут вытеснить конкуренты
Комментарии
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Николай Грузан
У нас "своих" сук хоть отбавляй, но не получится, пока за ум народ не возьмётся... https://novorosinform.org/zam-shojgu-ostavil-donbass-bez-pitevoj-vody-novye-dela-s-nebyvaloj-korrupciej-v-minoborony-130990.html
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Новороссия
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3 час.
Виктор Борисов
А ждет нас следующее События последних месяцев — терракт в Крокусе курс доллара. огромные расходы на спецоб….цию повальное воровство рост цен. массовый не контролируемый завоз мигрантов.. их агрессивное наглое поведение трусость власти падение уровня жизни урезание социалки в первую очередь отразится на огромной армии мигрантов и их многочисленных семьях .а кушать то хочется и все эти "иностранные специалисты" ведь на родину не ломанутся.......они начнут кошмарить местное коренное население. и они уже начали это делать..а они народ организованный сплоченный по этническому и религиозному признаку.....а то что ошибочно у нас называется государством. создавшее эту проблему с мигрантами ....будет наблюдать за всем происходящим либо из охраняемых коттеджных поселков.....А расхлебывать это все нам Остается только организовывать отряды самообороны...как в 90е в Душанбе делал полковник Квачков И пока народ сам не начнет самоорганизовываться.........наше будущее будет плачевным это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком все начнется (по моему мнению не более) по сценарию "Садовода" когда ...полиция ВЫНУЖДЕНА будет применить в какой то специально спровоцированной ситуации оружие просто для ЗАЩИТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!! Когда их будут не просто избивать А УБИВАТЬ!!! Вот это и будет сигналом для "спящих "ячеек ...тогда и пойдет в ход оружие из схронов --
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1 час.
И
Игорь
Как только в министерстве культуры произойдет смена распила бюджетных средств среди "выдающихся" на четкое внимание строго в рамках Конституции и других правоустанавливающих законодательных актов на соблюдение культуры отношений во всех сферах жизни, включая социальные сети, экономические правила, миграционная политика, военное дело, система определения на выборные должности исключительно на основе профессиональных качеств при строжайшем запрете на любые льготы по дружбе, землячеству, лишь по отдельным эпизодам тех или иных фактов биографии, не связанных с эффективной работой на выборной должности - вот только тогда проблемы межнациональных отношений будут близки к нулю. Сегодня даже президент, только что произнесший фразу "национализм -первая фаза нацизма", всемерно поддерживает откровенно националистический Царьград. Бардака, хаоса в вопросах культуры быть не должно, должно быть сознание того, что критикуя по некоторым аспектам деятельности даже президента РФ, я к примеру, пытаюсь помочь ему, а не навредить.
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48 мин.
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